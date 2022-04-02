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Фильмы смотреть онлайн бесплатно

Тор: Любовь и гром
TS
Тор: Любовь и гром
(2022)
Год:
2022
Жанр:
боевик, комедия, мелодрама, музыка, приключения, фантастика, фэнтези
Страна:
Австралия, США
Озвучка:
Дублированный (звук с TS)
Снимались:
Крис Хемсворт, Натали Портман, Карен Гиллан, Мелисса Маккарти, Кристиан Бэйл, Тайка Вайтити, Крис Пратт, Рассел Кроу, Мэтт Дэймон, Тесса Томпсон
Новая история из Кинематографической вселенной Marvel о знаменитом боге грома и молнии, члене Мстителей и сыне Одина — красавце Торе. После событий прошлого, когда главный герой в очередной раз спас...
Бэтмен
BDRip
Бэтмен
(2022)
Рейтинг:
КиноПоиск: 7.874 IMDb: 8.1
Год:
2022
Жанр:
детектив, криминал, драма, боевик
Страна:
США
Возраст:
16+
Озвучка:
Дублированный
Снимались:
Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Барри Кеоган, Джейми Лосон, Энди Серкис, Колин Фаррелл
Перезагрузка легендарной франшизы повествует о молодом и состоятельном владельце многомиллионной империи по имени Брюс Уэйн. Он любит наслаждаться жизнью, заигрывать с девушками, не беспокоится о...
Морбиус
WEB-DL
Морбиус
(2022)
Год:
2022
Жанр:
ужасы, фантастика, боевик, триллер, фэнтези
Страна:
США
Озвучка:
многоголосый закадровый
Снимались:
Джаред Лето, Джаред Харрис, Майкл Китон, Адриа Архона, Мэтт Смит, Тайриз Гибсон, Арчи Рено, Чарли Шотуэлл, Кори Джонсон, Аль Мадригал
Сюжет увлекательного фильма рассказывает историю гениального ученого в области химии доктора Майкла Морбиуса, который узнает страшную весть. Дело в том, что врачи ставят неутешительный диагноз,...
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
BDRip
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
(2022)
Рейтинг:
КиноПоиск: 7.578 IMDb: 6.6
Год:
2022
Жанр:
фэнтези, приключения, семейный
Страна:
Великобритания, США
Возраст:
12+
Озвучка:
Дублированный
Снимались:
Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Каллум Тернер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон, Мадс Миккельсен, Оливер Мазуччи
Эта история – один из спин-оффов серии о британском мальчике-волшебнике – происходит во время войны с гитлеровской Германией. В волшебном мире свои проблемы, и обстановка тоже накалилась до предела....
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
TS
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
(2022)
Рейтинг:
КиноПоиск: 7 IMDb: 7,3
Год:
2022
Жанр:
боевик, приключения, ужасы, фантастика, фэнтези
Страна:
США
Возраст:
12
Озвучка:
Дублированный (звук с TS)
Снимались:
Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел МакАдамс, Чиветель Эджиофор, Бенедикт Вонг, Сочил Гомес, Суэйли Лунейн
Стивен Стрэндж не совсем обычный человек. В свое время он сражался в составе "Мстителей" против коварного титана Таноса. Сейчас он ведёт спокойную по меркам мага жизнь. Вот только спокойствие...
Человек из Торонто
WEB-DL
Человек из Торонто
(2022)
Рейтинг:
IMDb: 5,8
Год:
2022
Жанр:
боевик, комедия, триллер
Страна:
США
Озвучка:
многоголосый закадровый
Снимались:
Эллен Баркин, Кейли Куоко, Вуди Харрельсон, Кевин Харт, Лила Лорен, Мелани Либёрд, Жасмин Мэтьюз, Кейт Драммонд, Роб Арчер, Пирсон Фод
История фильма «Человек из Торонто» про досадную ошибку, которая полностью меняет жизнь обычного парня из Нью-Йорка. Молодой человек оказывается запертым в квартире. Он надеялся провести вечер в...
Миньоны: Грювитация
TS
Миньоны: Грювитация
(2022)
Рейтинг:
IMDb: 7,1
Год:
2022
Жанр:
комедия, криминал, мультфильм, приключения, семейный, фантастика
Страна:
США
Возраст:
6
Озвучка:
Многоголосый закадровый
Снимались:
Люси Лоулесс, Стив Карелл, Дэнни Трехо, Джули Эндрюс, Мишель Йео, Жан-Клод Ван Дамм, Тараджи П. Хенсон, Дольф Лундгрен, Алан Аркин, Расселл Брэнд
Миньоны забавные существа, напоминающие капсулу-таблетку, верные помощники Грю, которые воплощали в реальность все его коварные планы. Они были созданы для несения службы злодеям. Но жизнь однажды...
Мир Юрского периода: Господство
WEB-DL
Мир Юрского периода: Господство
(2022)
Рейтинг:
КиноПоиск: 5,9 IMDb: 6
Год:
2022
Жанр:
боевик, приключения, триллер, фантастика
Страна:
Мальта, США
Возраст:
12
Озвучка:
Дубляж [Звук с TS]
Снимались:
Джейк Джонсон, Дичен Лакмэн, Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Даниэлла Пинеда, Сэм Нил, Джефф Голдблюм, Омар Си, Лора Дерн, Б.Д. Вонг
Действие разворачивается вокруг засекреченной организации. На острове Нублар. Эта компания занимается воссозданием вымерших животных. В один момент двери секретной организации распахнулись, что...
Топ Ган: Мэверик
TS
Топ Ган: Мэверик
(2022)
Рейтинг:
КиноПоиск: 8 IMDb: 8,6
Год:
2022
Жанр:
боевик, драма
Страна:
США
Возраст:
16
Озвучка:
Дубляж [Звук с TS]
Снимались:
Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Глен Пауэлл, Дэнни Рамирес, Вэл Килмер, Эд Харрис, Джин Луиса Келли, Мэнни Хасинто
Пит Митчелл по прозвищу Мэверик более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое...
Спайдерхед
WEB-DL
Спайдерхед
(2022)
Рейтинг:
КиноПоиск: 5,5 IMDb: 5,4
Год:
2022
Жанр:
драма, фантастика
Страна:
США
Озвучка:
Дубляж [Чистый звук]
Снимались:
Крис Хемсворт, Майлз Теллер, Джерни Смоллетт, Тесс Хобрич, Бебе Беттенкурт, Чарльз Парнелл, Энджи Милликен, Jane Larkin, Sam Delich, Джои Виейра
Долгое время человечество обсуждало идею применения и тестирования различных медицинских препаратов для тюремных осужденных, чтобы это позволяло людям скорее добиваться полной эффективности своих...
Анчартед: На картах не значится
BDRip
Анчартед: На картах не значится
(2022)
Год:
2022
Жанр:
боевик, приключения
Страна:
США
Возраст:
12+
Озвучка:
Дубляж [Чистый звук]
Снимались:
Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али, Тати Габриэль, Патриша Миден, Сара Жаклин Петрик
Действие приключенческого фильма разворачивается вокруг потомка легендарного пирата Фрэнсиса Дрейка – Нейтана. Неожиданно спустя четыреста лет после смерти флибустьера молодой парень обнаруживает в...
Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия
WEB-DL
Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия
(2022)
Год:
2022
Жанр:
Приключения, Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Боевик
Страна:
США
Озвучка:
Дубляж [Чистый звук]
Снимались:
Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел МакАдамс, Бенедикт Вонг, Чиветель Эджиофор, Сочил Гомес, Soo Cole, Тони Маккарти
Действие супергеройского фильма кинематографической вселенной Marvel повествует о молодом бывшем нейрохирурге по имени Стивен Стрэндж. После страшной автомобильной аварии он утратил возможность...
Боги хеви-метала
WEB-DL
Боги хеви-метала
(2022)
Рейтинг:
КиноПоиск: 7 IMDb: 6,7
Год:
2022
Жанр:
драма, комедия, музыка
Страна:
США
Озвучка:
Дублированный
Снимались:
Джейден Мартелл, Джо Манганьелло, Бретт Гельман, Суфе Брэдшоу, Ной Урреа, Айсис Хэйнсворт, Кэти О’Грэйди, Мишель Фанг, Тедди Ван Ии, Кэти МакКейб
Подросткам-аутсайдерам Хантеру и Кевину ясно, как достичь славы: посвятить себя хеви-метал. Выиграть музыкальную битву. И стать настоящими богами рока....
Способ мести
WEB-DL
Способ мести
(2022)
Рейтинг:
IMDb: 3,6
Год:
2022
Жанр:
триллер
Страна:
США
Озвучка:
Многоголосый закадровый
Снимались:
Белла Торн, Джейк Вири, Мелисса Лео, Рома Маффиа, Анна Шрирам, Бенедикт Сэмюэл, Адриан Мартинес, Jason A. Rodriguez, Майкл Поттс, Жасмин Кармайкл
Лиллиан служит в театре уже много лет. Она любит сцену и имеет определенный успех. Иногда женщина снимается в кино. Но вот в личной жизни у нее неприятности. Сын - талантливый музыкант, мать была...
Будьте милосердны
TS
Будьте милосердны
(2022)
Год:
2022
Жанр:
Страна:
Озвучка:
Многоголосый закадровый
Сестру Марину, очень неортодоксальную монахиню, летом 1994 года отправляют в Эль-Парраль, школу-интернат для мальчиков, которую скоро закроют. Несмотря на то, что дети приветствуют Марину...
Интервенция
WEB-DL
Интервенция
(2022)
Рейтинг:
IMDb: 5,5
Год:
2022
Жанр:
триллер, ужасы
Страна:
Великобритания
Озвучка:
Многоголосый закадровый
Снимались:
Amber Doig-Thorne, Bibi Lucille, Laura McQuiggin, Heather Elise Nelson, Jasmine Rachelle, Lucia France
Девушка просыпается в запертой комнате, не помня кто она такая и как здесь оказалась. Вскоре на компьютер, стоящий рядом, ей звонят 4 девушки, называющие себя её близкими подругами и обещающие...
Король Твити
WEB-DL
Король Твити
(2022)
Год:
2022
Жанр:
детектив, комедия, мультфильм, приключения, фэнтези
Страна:
США
Озвучка:
Многоголосый закадровый
Снимались:
Эрик Бауза, Флула Борг, Карлис Бёрк, Джон Дэйли, Реджи Дэвис, Дэна ДеЛоренцо, Рики Линдхоум, Кэнди Мило, Майя Линн Робинсон, Никколь Турман
Живописный островок, расположенный вдали от людского взгляда, славится своими прекрасными местами, где торжествует лишь мир да благодать. А все благодаря достойному правлению королевы этих райских...
Ведьма 2
WEB-DL
Ведьма 2
(2022)
Год:
2022
Жанр:
боевик, триллер, фантастика
Страна:
Корея Южная
Озвучка:
Многоголосый закадровый
Снимались:
Щин Щи-а, Ким Да-ми, Чо Мин-су, Чин Гу, Пак Ын-бин, Ли Джон-сок, Со Ын-су, Сон Ю-бин, Чхэ Вон-бин
Вторая часть фильма «Ведьма 2: Другая» расскажет историю девушки, которая также как и героиня первой части оказывается жертвой бесчеловечных экспериментов. По сюжету ей удается сбежать из...
Классифицированная любовь
WEB-DL
Классифицированная любовь
(2022)
Рейтинг:
IMDb: 6,1
Год:
2022
Жанр:
комедия, мелодрама, семейный
Страна:
Канада, США
Озвучка:
Многоголосый закадровый
Снимались:
Мелора Хардин, Арьенн Мэнди, Кэтрин МакНамара, Макс Ллойд-Джонс, Лоуриза Тронку, Барака Рахмани, Джамалл Джонсон, Стив Бачич, Abraham Asto, Мадлен Келдерс
Романистка Эмилия возвращается домой после долгого отсутствия, чтобы воссоединиться со своими детьми, которые тоже находят свой путь к любви....
Чёрный телефон
WEB-DL
Чёрный телефон
(2021)
Год:
2021
Жанр:
ужасы
Страна:
США
Возраст:
18+
Озвучка:
многоголосый закадровый
Снимались:
Итан Хоук, Джереми Дэвис, Джеймс Рэнсон, Мадлен Макгроу, Мэйсон Темз, Келлан Руд, Э. Роджер Митчелл, Майкл Бэнкс Репета, Дж. Гэйвен Уайлд, Рон Блейк
В небольшом городке дети становятся жертвами неизвестного серийного убийцы. По дороге со школы, застенчивый, но умный 13-летний подросток по имени Финни попадает в лапы того самого безжалостного...
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Новые фильмы 2022, которые уже вышли смотреть онлайн без подписки бесплатно

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